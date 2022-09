Donald Trump heeft maandag bezwaar gemaakt tegen de twee kandidaten die het Amerikaans ministerie van Justitie heeft voorgesteld als arbiter in de zaak rond door de oud-president uit het Witte Huis meegenomen documenten. Deze zogenoemde ‘special master’ moet de inhoud beoordelen van het vertrouwelijke en mogelijk zeer geheime materiaal dat de FBI vorige maand op Trumps landgoed in Florida in beslag nam.