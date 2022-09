In de noodopvanglocatie voor asielzoekers nabij het Groningse Zoutkamp verblijven maandagavond 470 mensen, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat zijn er iets meer dan de 450 die zondag in de locatie verbleven. Er is uiteindelijk plek voor maximaal 700 asielzoekers.