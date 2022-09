Veel zorgen in Tweede Kamer over uitvoering nieuwe pensioenwet

In de Tweede Kamer bestaat voldoende steun voor de doelen van de nieuwe pensioenwet, maar er leven breed nog wel zorgen en vragen over de uitvoering. Ook over de overgangsperiode - de komende vier jaar - naar een nieuw toekomstbestendiger stelsel zijn veel twijfels. Tijdens het eerste debat over de pensioenherziening vuurde de Kamer een volle dag zoveel vragen af op minister Carola Schouten (Pensioenen) dat zij maandag niet meer toekwam aan de beantwoording.