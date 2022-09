ActiZ, een van de grootste brancheorganisaties van de Nederlandse zorg, tekent een belangrijk akkoord over de toekomst van de zorg nu niet. Tijdens een ledenvergadering bleek maandagavond dat de leden „garanties, randvoorwaarden en resultaten” willen zien. Bij ActiZ zijn in totaal zo’n vierhonderd organisaties aangesloten, die vooral actief zijn in de zorg aan ouderen en chronisch zieken, van verpleeghuizen tot thuiszorg.