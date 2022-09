In Londen wordt een veiling gehouden waarbij investeerders kunnen bieden op de verzekeringsproducten die zijn afgesloten op Russische obligaties. Rusland kon in juni geen geld overmaken naar schuldeisers van zijn buitenlandse obligaties door westerse sancties tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne. Moskou bleef daardoor voor het eerst sinds 1918 in gebreke met de rentebetalingen op zijn buitenlandse schuld.