Het nieuwe schooljaar is al een tijdje bezig, maar leerlingen hebben nog niet alle schoolboeken ontvangen. Sommige boeken krijgen ze misschien pas eind oktober, rond de herfstvakantie. De vertraging komt doordat uitgeverijen kampen met „problemen op de arbeidsmarkt en in de logistieke keten”. Schoolboekendistributeur Iddink Group meldt dat maandag na een bericht in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).