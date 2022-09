Het aantal bijna-ongelukken rond het spoor is volgens ProRail gestegen. Vooral jongeren vertonen gevaarlijk gedrag in de buurt van spoorlijnen. Dit jaar telt de spoorbeheerder zo’n 153 incidenten. ProRail denkt dat het aantal bijna-ongelukken nog verder zal stijgen en is maandag een campagne begonnen om jongeren te waarschuwen voor de gevaren op en rond het spoor.