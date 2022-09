Rusland is zijn troepen in Oekraïne aan het „hergroeperen” en daarom worden militairen teruggetrokken uit de plaatsen Izjoem en Balaklia, beiden in de regio Charkov. Zij gaan naar de nabijgelegen regio Donetsk. Het ministerie van Defensie heeft dat volgens het Russische staatspersbureau TASS bekendgemaakt.