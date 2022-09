Minister Sigrid Kaag vindt dat de EU-ministers van Financiën vaker bij elkaar moeten komen om te overleggen over een gecoördineerde aanpak van de uitdagingen van deze crisistijd. Ze heeft dit in Praag voorgesteld aan haar Tsjechische collega Zbyněk Stanjura, die nog tot 1 januari als tijdelijk EU-voorzitter over de agenda gaat.