Onderhandelaars van de Nationale Spoorwegen en de vakbonden FNV, CNV en VVMC hebben zaterdag de onderhandelingen hervat om tot een cao-akkoord te komen. De locatie van de gesprekken is niet bekendgemaakt. De verwachting is dat er lang zal worden gepraat. Niet uitgesloten is dat er ook op zondag nog verder wordt onderhandeld.