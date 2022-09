De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen voor een onaangekondigd bezoek. De reis naar het land is bedoeld om „te laten zien dat we Oekraïne zullen blijven bijstaan zolang dat nodig is. Met de levering van wapens, maar ook met humanitaire en financiële steun”, zei de minister.