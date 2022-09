„Pijnlijk.” Zo noemt oud-minister Henk Kamp het feit dat de gaswinning in 2013 nog hoger uitviel dan aan het begin van dat jaar werd verwacht. Het jaar na de beving in Huizinge was een recordjaar voor de gaswinning. Toen Kamp doorkreeg dat de winning zo hoog zou uitvallen, was hij zich „er heel goed van bewust dat dat de problemen nog groter maakte dan ze al waren”, zegt hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie.