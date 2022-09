Wall Street zet herstel voort, koerst af op weekwinst

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag verder omhoog na het sterke koersherstel in de afgelopen twee dagen. Wall Street stevent daarmee af op de eerste weekwinst na drie verliesweken op rij. Hoewel de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa hebben aangegeven hun rentetarieven te blijven verhogen om de hoge inflatie aan te pakken, lijken beleggers erop te vertrouwen dat de economie sterk genoeg is om dat op te vangen en een mogelijke recessie slechts mild zal zijn.