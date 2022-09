Kamp: ik wist niet dat gaswinning in 2013 omlaag kon

Oud-minister Henk Kamp zegt in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij niet wist dat de gaswinning in 2013 omlaag kon. Gashandelaar GasTerra had becijferd dat de leveringszekerheid niet in gevaar zou komen als de winning met bijna 20 miljard kubieke meter zou worden verlaagd naar 27 miljard kuub. Ook het ministerie van Kamp, Economische Zaken, wist hiervan, bleek uit eerdere verhoren. Maar Kamp zegt dat hij daar zelf geen weet van had.