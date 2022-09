Een 42-jarige man uit Rhoon ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis, omdat hij onwel was geworden na zijn arrestatie in de nacht van donderdag op vrijdag. De man werd even voor middernacht aangehouden op de Zwaluwenlaan in de Zuid-Hollandse plaats na een ruzie. De man was zo agressief en onhandelbaar, dat agenten genoodzaakt waren hem te taseren.