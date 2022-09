De op twee na grootste gasimporteur en exploitant van opslageenheden in Duitsland zal naar verwachting vrijdag financiële hulp vragen aan het Duitse ministerie van Economische Zaken. Het gaat om VNG, een dochteronderneming van Energie Baden-Württemberg (EnBW), dat de aanvraag in zal dienen omdat de huidige omstandigheden resulteren in „aanzienlijke verliezen als gevolg van extra aankopen van aardgas”, meldt EnBW.