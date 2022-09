Just Eat Takeaway en Besi aan kop in flink hogere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chipbedrijf Besi gingen vrijdag aan kop in de AEX-index, die een stevige winst liet zien. Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de centrale banken zullen slagen in hun missie om de inflatie te drukken. De ECB kwam donderdag met de grootste renteverhoging ooit en gaf daarbij aan de rente te blijven verhogen tot het inflatiedoel van 2 procent is gehaald. Ook de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell benadrukte door te gaan met renteverhogingen in de VS om de inflatie te bestrijden.