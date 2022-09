Mauric (21) is student Gezondheidswetenschappen en Filosofie en werkt naast zijn studie in het onderwijs via Adhocdocent. ”Ik miste een flexibele doordeweekse job en die heeft Adhocdocent mij geboden. Mauric vervult twee verschillende functies, namelijk als leswaarnemer op de GSR en als bijlesdocent op het Wartburg College. “De afwisseling spreekt mij aan en maakt het uitdagend!”