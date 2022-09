Reizigers in heel Nederland hebben vrijdag te maken met een staking onder personeel van de Nederlandse Spoorwegen. Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden regionale acties in het westen en noordwesten van het land aan om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De NS besloot daarop in heel het land geen treinen te laten rijden, om chaos op perrons te voorkomen.