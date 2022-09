Een onbekend aantal mensen staat buiten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te wachten op een opvangplek. Zo’n 200 mensen kunnen in het nabijgelegen Stadskanaal overnachten, maar zij moeten daar nog naartoe worden gebracht. Bovendien is het niet bekend hoeveel mensen er in totaal staan. Volgens RTV Noord gaat het om zo’n vierhonderd mensen.