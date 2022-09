Koning Felipe heeft in navolging van vele andere Europese koningshuizen een bericht naar koning Charles gestuurd naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth. De Spaanse vorst zegt „diepbedroefd” te zijn en biedt namens zijn familie, de Spaanse regering en al zijn landgenoten zijn condoleances aan. „Jullie zijn allemaal in onze harten en gedachten. We zullen haar heel erg missen.”