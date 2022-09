Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie steunen het verzoek van GroenLinks en PvdA om de Raad van State om een spoedadvies te vragen over de tijdelijke rem op gezinshereniging voor erkende vluchtelingen. Er is daarmee vooralsnog geen meerderheid die dat spoedadvies wil. Dinsdag wordt over de motie gestemd.