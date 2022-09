Het overlijden van koningin Elizabeth heeft consequenties voor het programma van de Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede volgende week zaterdag, laat een woordvoerster van burgemeester René Verhulst van Ede weten. Hoe het programma van de herdenking van de Slag om Arnhem in september 1944 er nu precies uit gaat zien, was donderdagavond nog niet bekend.