Premier Truss: we zijn ondersteboven door dood van Queen

De Britse Premier Liz Truss, die dinsdag in deze functie werd aangesteld door Elizabeth II, heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de koningin. „We zijn allemaal ondersteboven door de dood van Queen Elizabeth. Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië werd gebouwd. Het is een grote schok voor het volk en de wereld. Haar geest zal blijven”, zei Truss in een toespraak op televisie.