Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het bemiddelingsbureau Arts en Specialist ingeschakeld om medische zorg te regelen voor asielzoekers in de crisisnoodopvang, schrijft hij in een Kamerbrief. Normaal gesproken is de Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) hier verantwoordelijk voor, maar die kan volgens Kuipers op dit moment niet volledig voldoen aan de behoefte aan zorg.