De ouders van de in 2020 doodgereden Tamar moeten gelijk krijgen in de artikel 12-procedure die zij hebben aangespannen, zo heeft de afdeling van het OM die hogerberoepszaken afhandelt donderdag geadviseerd aan het hof in Amsterdam. De ouders vinden dat de bestuurder van de auto alsnog vervolgd moet worden, het Openbaar Ministerie erkent dat er aanleiding is tot „het verrichten van nader opsporingsonderzoek”.