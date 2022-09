Een paar waterschappen hebben donderdag enkele noodmaatregelen geschrapt, die zij namen tegen de extreme droogte deze zomer. Dat is gebeurd in gebieden die minder erg te lijden hebben gehad van een neerslagtekort en droogvallende sloten en beken. In die gebieden heeft het de afgelopen dagen ook flink geregend, wat lang niet overal in Nederland het geval is. Er zijn ook delen van het land waar het nog steeds kurkdroog is.