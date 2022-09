Toezicht Sociaal Domein gaat onderzoeken in hoeverre aan Donny M., de man die verdacht wordt van het ontvoeren en ombrengen van de 9-jarige Gino in juni van dit jaar, „passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend”. Ook wordt gekeken naar hoe de betrokken partijen hebben samengewerkt, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag. Eerder werd bekend dat de verdachte een zedenverleden heeft.