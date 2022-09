Wall Street begint met klein verlies na rentebesluit ECB

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente in het eurogebied met 0,75 procentpunt te verhogen. Het is de grootste renteverhoging ooit door de ECB, die daarmee de torenhoge inflatie wil aanpakken. Ook wordt uitgekeken naar een vraaggesprek met de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag.