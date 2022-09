De vrouw die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van baby Sem Vijverberg hoort vrijdag of ze langer vast moet blijven zitten. Ze wordt die middag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem. Dit heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De officier van justitie zal daar vorderen dat de vrouw veertien dagen in bewaring gaat, aldus het OM.