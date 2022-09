OM eist tbs tegen vermeende stalker advocate en therapeute

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Amsterdam tbs met dwangverpleging geëist tegen de 31-jarige Joseph K. uit Westzaan, omdat hij een hem totaal onbekende advocate en een therapeute in een penitentiaire inrichting (PI) langdurig zou hebben gestalkt. De praktijken van K., een notoire veelpleger, grepen volgens de officier van justitie diep in in het leven van de vrouwen, die zich niet langer veilig voelen.