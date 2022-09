Voor staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is in de acht maanden dat hij staatssecretaris is één ding duidelijk geworden: er is een wet nodig om te zorgen voor een eerlijke spreiding van asielzoekers. „Er is nu een volstrekt oneerlijke verdeling over het land”, zei hij in een Kamerdebat over de asielcrisis. Een wetsvoorstel daarover is in de maak, maar er is nogal wat kritiek op vanuit de Kamer.