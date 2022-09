Prins Charles is momenteel bij zijn moeder koningin Elizabeth in Schotland. Prins William is onderweg. Hun oma en moeder wordt momenteel onder medisch toezicht gehouden, omdat artsen zich zorgen maken om haar gezondheid, zo meldde Buckingham Palace donderdag. De vrouw van Charles, Camilla, is ook onderweg. Het is nog niet duidelijk of zij al is gearriveerd.