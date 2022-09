Oxford op weg naar beter vaccin tegen malaria

De universiteit van Oxford denkt met een malariavaccin te kunnen komen dat veel doelmatiger is dan het enige tot nog toe goedgekeurde malariavaccin, Mosquirix. Dat melden Britse media. Het gaat om een vaccin met de naam R21/Matrix-M. Het bleek na vier doses een werkzaamheid van 70 tot 80 procent te hebben bij testgroepen, in totaal ruim vierhonderd kinderen in Burkina Faso, Het zou ook nog eens goedkoop en op grote schaal te produceren zijn.