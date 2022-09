De politie heeft een 18-jarige inwoner van Almere aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident maandag in Hilversum. Door de steekpartij raakte een 16-jarige jongen uit Amsterdam gewond. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is onbekend. Hij is een leerling van een ROC-locatie in de buurt van waar het incident plaatsvond.