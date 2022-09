Studie: korter ziekenhuisverblijf tijdens pandemie niet nadelig

Patiënten die tijdens de coronapandemie een ziekenhuisoperatie moesten ondergaan bleven korter in het ziekenhuis en werden na de ingreep ook iets minder vaak naar de intensive care gebracht. Toch lijkt het er volgens nieuw onderzoek op dat ze daar geen nadelen van hebben ondervonden. Na chirurgische ingrepen deden zich niet meer complicaties of sterfgevallen voor, schrijven onderzoekers van diverse Nederlandse ziekenhuizen in het wetenschappelijke British Journal of Surgery.