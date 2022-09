Statistiekbureau: groei economie Frankrijk eind dit jaar naar nul

De Franse economie zal in het vierde kwartaal vertragen naar het nulpunt en mogelijk zelfs gaan krimpen, naarmate de effecten van de energiecrisis zich laten voelen en de economische situatie wereldwijd grimmiger wordt, aldus het Franse statistiekbureau Insee. Een verstoring van de Europese aardgasvoorziening en een strakker monetair beleid wereldwijd zullen de kracht in de dienstensector, die de economie in de zomer aanwakkerde, tenietdoen, aldus Insee.