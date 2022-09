College wil bij Remkes meer aandacht voor gezondheid

In de gesprekken die Johan Remkes heeft gevoerd om een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek, is tot dusver onvoldoende aandacht geweest voor gezondheid en de kwaliteit van de omgeving. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in een brief aan Remkes. Het orgaan adviseert de overheid in zaken over de kwaliteit van de leefomgeving. Volgens de adviseurs draagt een goede kwaliteit van de omgeving „in hoge mate” bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen.