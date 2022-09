Kabinet wacht een lang en zwaar debat over de asielcrisis

Het kabinet wacht donderdag een lang en zwaar debat over de asielcrisis. Die crisis is groot en de oplossingen die het kabinet voor ogen heeft, liggen moeilijk bij zowel de coalitie als de oppositie. Sommige fracties vinden de voorstellen te hard en inhumaan, terwijl andere fracties ze veel te slap vinden en blijven aandringen op een asielstop. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moeten zich verantwoorden over de problemen en beoogde oplossingen.