Nieuwe buitenlandminister VK belt meteen met Oekraïense collega

De nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, heeft meteen contact gezocht met zijn Oekraïense collega Dmitro Koeleba. Het was zijn eerste telefoongesprek sinds zijn benoeming. „Ik heb hem nogmaals verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne vol overtuiging blijft steunen”, liet hij via Twitter weten. „Wat gebeurt in Oekraïne gaat ons allen aan, en ik zal alles doen wat mogelijk is hun strijd voor vrijheid te ondersteunen.”