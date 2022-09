De verkoop van het kruid Salvia divinorum moet verboden of beperkt worden, adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag aan het ministerie van Volksgezondheid. Het kruid, dat een hallucinerende werking heeft, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Gedroogde bladeren of een extract ervan zijn nu nog online of bij smartshops te koop.