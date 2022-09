De voorraad verrijkt uranium waar Iran over beschikt is verder toegenomen. Het land produceerde de afgelopen drie maanden 12,5 kilo verrijkt uranium met een zuiverheid tot 60 procent, waarmee het naar schatting nu ruim 55 kilo bezit, schrijft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in zijn driemaandelijkse rapportage.