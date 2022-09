Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet verschijnen in de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement. Daar moet hij opheldering verschaffen over de „mensonterende situatie in Ter Apel” en de verlenging van de wachttijd voor gezinshereniging. De commissie wil ook weten hoe het kabinet denkt de opvangcrisis in Nederland op te lossen.