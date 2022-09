Na de zware beving in Huizinge stond bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), uitbater van het Groningse gasveld, „niet ter discussie” dat dat veld zou worden leeggepompt. Jan van Elk, hoofd onderzoek bij de NAM, verklaart tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat alle beslissingen over veiligheid ook in die context werden genomen.