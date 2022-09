„Tientallen jaren worstelt Malawi al met zijn voedselvoorziening. Jaar in jaar uit slaagt het land er niet in om schrijnende situaties als gevolg van voedseltekorten te voorkomen. The Art of Charity, opgericht door het echtpaar Teerling, levert een wezenlijke bijdrage aan het bestrijden van dit probleem”, vertelt ds. H. van der Bas, zendingspredikant van de HHK in Malawi.