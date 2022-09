De eerste oogst van The Art of Charity op 1 hectare land bij Chitunda leverde in 2013 6600 kilo mäis op. Tegenwoordig produceren de 3507 deelnemende boeren in héél Malawi 1.500.000 kilo maïs. Genoeg om 28.000 mensen een heel jaar te voeden. Hoe verliep die stormachtige groei van het Food for Lifeproject? Dity Teerling, echtgenote van oprichter Bo, vertelt.