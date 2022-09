Het Food for LiFeproject van The Art of Charity stond op losse schroeven toen twee landbouwexperts in 2010 uit Malawi terugkeerden met de boodschap: „Hier gaat nooit iets groeien.” Hoe was dat te rijmen met Gods belofte dat de aarde veel vrucht zou voortbrengen?

Dominee W. Dekker uit Oosterwolde (Gld.) laat er zijn licht over schijnen.