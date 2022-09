Hoe komt iemand met een accountantskantoor en geen enkele landbouwervaring ertoe om zijn zaak te verkopen en in Malawi een voedselproject op te starten? Bo Teerling, oprichter van stichting The Art of Charity, vertelt wat hem bewoog. Over maïs, mest, stoffige akkers, maar vooral over een God Die er wonderlijk voor zorgde dat het project letterlijk van de grond kwam.