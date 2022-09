Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft woensdag een minuut stilte gehouden voor de laatste leider van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov. Parlementsvoorzitter Bärbel Bas hield ook een toespraak over Gorbatsjov en zijn leiderschap, voordat het debat over de plannen van de Duitse regering in 2023 begon.