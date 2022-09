Vakbonden zijn er nog niet uit of ze moeten ingaan op het nieuwe cao-bod van de Nederlandse Spoorwegen (NS). FNV, VVMC en CNV zijn woensdagochtend samengekomen voor overleg over de nieuwe voorstellen. Bestuurder Jerry Piqué van die laatste vakbond zegt dat het beraad langer duurt dan eerder verwacht omdat er nog geen overeenstemming is.